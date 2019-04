Thurnauer Kerwatanz

Am Samstag, 4. Mai, lädt der Thurnauer Musikverein zum Kerwatanz ein. Die Aktiven wollen ihre Gäste mit Walzern, Polkas, Schlagern sowie Pop- und Rockmusik unterhalten. "Wir haben unser Programm stark überarbeitet, es wird jeden Besucher begeistern. Wir freuen uns auf eine tolle Tanzveranstaltung", so musikalischer Leiter Heimo Bierwirt. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr in der Turnhalle der Grundschule. Karten sind noch bei den Musikern und an der Abendkasse erhältlich. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Mehr Infos unter www.musikverein-thurnau.de. red