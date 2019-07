Thurnau und Reichenbach haben beim Wettbewerb "Unser Dorf" die Nase vorn

Die Sieger des Kreisentscheids des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" stehen fest. Bei den größeren Ortschaften gewann Thurnau vor Ludwigschorgast, bei den kleineren machte Reichenbach vor Zaubach und Triebenreuth das Rennen.

Die Juroren warfen bei ihren Besuchen in dieser Woche einen genauen Blick auf die Entwicklungskonzepte und wirtschaftlichen Initiativen, die sozialen und kulturellen Aktivitäten sowie die Bau- und die Grüngestaltung.

Bei den größeren Dörfern hatte Thurnau die Nase vorn. "Fünf hauptberuflich geführte Töpfereien bereichern hier das wirtschaftliche Leben. Dies gipfelt im bundesweit beachteten Weihnachtstöpfermarkt", so die Jury. Im Gewerbegebiet engagierten sich innovative Betriebe wie "Bionero" bei der Herstellung von Schwarzerden. "Im Innenort konnten kleinere Läden und angesiedelt und die Gastronomie belebt werden. Tourismusinitiativen sind erfolgreich, private Initiativen fördern Flüchtlinge, der Diakonieverein und die Arbeiterwohlfahrt die Senioren, die kulturelle Arbeit geht weit über die gleich großer Kommunen hinaus."

Zudem sei es gelungen, an sensibler Stelle alte Bausubstanz gegen neue auszutauschen. Die Tätigkeit des Gartenbauvereins sei lobenswert. Eine grüne Lunge im Ort sei der gepflegte Schlossweiher. Neu angelegte Blühstreifen förderten Bienenpopulationen. Und: "Die Vorbereitung des Kommissionsbesuchs muss als vorbildlich bezeichnet werden."

Beim Zweitplatzierten Ludwigschorgast hebt die Jury die große Zahl engagierter Vereine und die Jugendarbeit und den Erhalt wertvoller Bausubstanz hervor. Jetzt werde der Grünbereich um den zentralen Platz im Dorf nach Abbruch eines maroden Bauwerks erweitert. Der Gartenbauverein kümmere sich um viele Flächen und bereichert den Markt durch seine Pflegetätigkeit. Auch der Friedhof sei vorteilhaft entwickelt worden.

Platz eins bei den kleineren Dörfern holte Reichenbach im Markt Presseck. Hier würden die Bürger zusammenhalten. Sie hätten mit viel Eigenleistung in den 50er Jahren die katholische Kirche erstellt. Der Burschenverein sei Dreh- und Angelpunkt der Dorfgemeinschaft. Er betreue die einzige örtliche Gastronomie und eine vielbesuchte Veranstaltungshalle. "Die Privathäuser sind gut und einfühlsam renoviert", so die Jury. Viele Häuser zeigten schmucke und blütenreiche Gärten, viele der alten Gehölze würden erhalten und das öffentliche Grün nicht zu intensiv gepflegt. "Der kleine Ort beherbergt sogar einen eigenen Friedhof , einen stillen Ort am Rand des Dorfs."

Zaubach (Platz 2) sei eine weitgefächerte Siedlung nördlich von Stadtsteinach, die eine noch längere Geschichte als die Stadt selbst aufweise. Hier herrsche die Landwirtschaft vor. Bei dem Straßendorf sei zuerst keine Mitte erkennbar, sie ergebe sich aber in der Konzentration um das Gasthaus, die Kapelle und das Haus der Landjugend. "Diese organisiert mit einigen anderen Vereinen ein mannigfaltiges Dorfleben und scheut auch vor überregionalen Festen nicht zurück."

Ebenfalls zu Stadtsteinach gehört Triebenreuth (Platz 3). Der Ort sei durch eine lebhafte Frankenwaldlandschaft geprägt, landwirtschaftliche Nebenerwerbsbetriebe kümmerten sich um die Flur, der Ort beheimatet viele Haustiere.