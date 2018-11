Thurnau - eine Tauben-Hochburg

228 Tauben und Hühner sind am kommenden Wochenende in der Thurnauer Dieter-Ganzleben-Halle zu bestaunen. Der Kleintierzuchtverein Thurnau und Umgebung lädt zu seiner lokalen Rassekleintierschau ein. Zu sehen sind verschiedenste Hühner, Zwerghühner und Tauben.

Zum Beispiel Kropftauben

Vor allem im Bereich Tauben gilt Thurnau als regelrechte Hochburg in der Region. Jürgen Weichold ist einer der Preisrichter und kategorisiert die Tiere je nach ihrem Zuchtergebnis. An den Kropftauben gefällt ihm in diesem Jahr die gute Dressur besonders gut. "Das Tier hat eine passende Figur, ein hervorragendes Blaswerk, und es ist gut dressiert", attestiert er der Taube auf seiner Hand. Sie wurde daher mit der zweitbesten Wertung "hervorragend" bewertet. Das Tier im Nachbarstall glänzt sogar mit der Bewertung "vorzüglich".

Es kommt bei der Unterscheidung auf die Details an - sowohl äußerlich als auch bei der Gewöhnung an den Menschen. Denn auch die gehört zur guten Zucht dazu.

Auch gut 20 Hasen zu sehen

Neben verschiedenen Rassehühnern und -tauben werden auch gut 20 Hasen in Thurnau ausgestellt. Der Kleintierzuchtverein Thurnau freut sich auf viele interessierte Besucher.

Die Kleintierschau ist Samstag von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Die offizielle Eröffnung findet am Samstag um 14 Uhr statt. Wie immer glänzt der Kleintierzuchtverein mit hervorragenden Kuchen und Kaffee. Auch eine Tombola ist vorbereitet. kms