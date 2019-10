Bischof Dr. Franz Jung hat Pater Velangini Reddy Thumma (38) von den Missionaren des heiligen Franz von Sales, seit 2016 Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft "Der Gute Hirte im Markt Burkardroth", mit Wirkung vom 1. Oktober zum Pfarrvikar ernannt. Thumma wurde 1981 im indischen Sirangipalem geboren. Am 26. Februar 2008 empfing er in Indien die Priesterweihe. Im September 2015 begann er, im Bistum Würzburg in der Seelsorge mitzuhelfen. pow