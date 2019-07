Mehrere umgeknickte junge Thuja-Bäume einer Hecke im Wert von etwa 300 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vergangenen Freitag in der Zeit von 12 bis 15 Uhr in der Thurner Straße in Hausen hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09191/70900 mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen.