Thüringerwald-Verein feierte sein Stiftungsfest an einem "wunderbaren Fleckchen Erde"

Ein fester Punkt im Terminkalender des Thüringerwald-Vereins Coburg ist sein jährliches Stiftungsfest. Zweiter Vorsitzender Helmut Völk verglich dies mit einem Geburtstag. In diesem Jahr konnte der Verein mit seinen 372 Mitgliedern auf der Sennigshöhe bei Mirsdorf seinen 112. Geburtstag feiern. Wie immer stand im Mittelpunkt die Ehrung langjähriger Mitglieder.

Bevor der Vorstand zur Tat schritt, ging Helmut Völk auf die Geschichte der Alexandrinenhütte ein, die am 18. Juli 1936 offiziell eingeweiht wurde. Er erinnerte daran, dass diese auf den Grundmauern des Alexandrinenturmes gebaut wurde, der von 1906 bis zu seiner Sprengung im Jahr 1936 der höchste Aussichtspunkt im Coburger Land war. Helmut Völk freute sich, dass Erika Hühn als Zeitzeugin etwas von der Sprengung erzählen konnte. Die ehemalige Mirsdorferin konnte sich sehr gut daran erinnern, dass sie als siebenjähriges Kind Angst davor gehabt hat, von einem Stein getroffen zu werden. "Aber der Turm ist einfach in sich zusammengefallen", erzählte die Seniorin den gespannt lauschenden Gästen der Feier. Genüsslich berichtete sie von den Tanzabenden, zu denen der ehemalige Vorsitzende Carl Escher mit seinem Schifferklavier aufspielte. "Ich hab getanzt wie der Lump am Stecken", ließ sie wissen - sehr zum Gefallen der Besucher. In seinem geschichtlichen Abriss verdeutlichte Völk, dass sich auf der Sennigshöhe viel getan habe. "Die Hütte wurde mit fließendem Wasser, Strom, Telefon und einer Kläranlage ausgestattet", berichtete der Zweite Vorsitzende. Nicht ohne einen gewissen Stolz betonte er: "Wir haben hier ein wunderbares Fleckchen Erde".

Dekan i. R. Winfried Züger übernahm den Part einer besonderen Ehrung. Helmut Völk gehört dem Thüringerwald-Verein seit nunmehr 60 Jahren an. Züger lobte Völk dafür, dass er nicht nur dabei sei, sondern auch Verantwortung übernehme. "Du bist ein Aushängeschild des Vereins, vor dem ich respektvoll meinen Hut ziehe", betonte Züger. Helmut Völk meinte mit einem verschmitzten Lächeln, dass er eigentlich schon viel länger im Verein sei. "Dank meiner Eltern war ich schon vor meiner Geburt dabei", erläuterte der heute 71-Jährige. "Jedes Wochenende war Thüringerwald-Verein angesagt", erinnerte Völk sich an seine Kindheit und gestand: "Manchmal hat es mich richtig genervt." Heute könne er sich ein Leben ohne "seinen" Verein nicht mehr vorstellen.

Neben Helmut Völk wurden weiterhin geehrt: Ursula Ehrlicher, Lothar Braukmann (60 Jahre); Renate Haenel (50 Jahre); Hans-Detlef Bürger, Horst Günther Steffan, Anita Berner, Guido Berner (40 Jahre); Karl Heinz Jürgens, Stephanie Jürgens und Rolf Eckstein (25 Jahre). Martin Rebhan