Thüngfelder befreiten die Natur vom Müll

Die Thüngfelder Feuerwehr und die örtlichen Stadträte der UBG hatten alle Bürger zu der Aktion "Saubere Flur" eingeladen. Unter dem Motto "Gemeinsam etwas für den Naturschutz tun" zogen 35 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in die Umgebung von Thüngfeld, um diese von weggeworfenem Abfall zu befreien. In vier Gruppen mit Traktor und Anhänger fuhr man los und war doch überrascht, wie viel Müll von gedankenlosen Zeitgenossen weggeworfen wurde. Am häufigsten wurden Siloplanen, Autoreifen und leere Flaschen gefunden. Aufgrund der großen Menge an Müll war man sich einig, dass man die Veranstaltung auf jeden Fall auch im nächsten Frühjahr wieder durchführen werde. Im Anschluss gab es für alle Helfer als Dank eine gemeinsame Brotzeit, welche von der Stadt Schlüsselfeld durch Bürgermeister Johannes Krapp gestiftet wurde. Er dankte vor der Aktion den Teilnehmern für ihren selbstlosen Einsatz für das Allgemeinwohl. Foto: privat