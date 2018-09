Thorsten Glauber bemängelt Sanierungsstau bei den Staatsstraßen

Der Forchheimer MdL Thorsten Glauber (FW) hat sich vom Zustand der Staatsstraßen im Landkreis Forchheim vor Ort ein Bild gemacht. Im Freistaat, so Glauber in einer Pressemitteilung, herrsche ein extremer Sanierungsstau bei Staatsstraßen - in ganz Bayern seien es 40 Prozent des erfassten Staatsstraßennetzes.

Auch im Landkreis Forchheim seien die schlechtesten Straßen in der Hand vom Freistaat: "Satte 62 der 161 Kilometer Staatsstraße sind hier sanierungsbedürftig." Der Freistaat solle sich bei der Sanierung ein Beispiel am Landkreis Forchheim nehmen.

"Das Budget ist seit Jahren unterfinanziert, nur in Wahljahren wird es angepasst", moniert MdL Glauber. Es brauche einen konkreten Staatsstraßensanierungsplan, der von den staatlichen Bauämtern öffentlich gemacht werden müsse und so offenlege, wann welche Staatsstraßen saniert werden müssten.

"Hierbei sollte auch mehr Augenmaß gelten, nicht überall werden große Ausbauten benötigt, sondern häufig würde eine bedarfsgemäße Sanierung nah am Bestand schon Abhilfe schaffen", gibt Glauber weiterhin zu bedenken.

Kanndorf, Wolfsberg, Effeltrich

Viele Staatsstraßen im Landkreis müssten dringend saniert werden und seien einem "reichen" Freistaat Bayern nicht würdig. Er nennt die Staatsstraße 2685 zwischen Ebermannstadt und Kanndorf, die Staatsstraße 2260 zwischen Schweinthal und Wolfsberg und die Staatsstraße 2243 zwischen Kersbach und Effeltrich.

Für die Staatsstraße 2242 habe Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erst unlängst bei einem politischen Abend am Rande des Musikvereinsfestes in Langensendelbach die Sanierung in Aussicht gestellt, nachdem die lokalen Vertreter sich über den Zustand der Straße beschwert hätten.

"Im kommenden Landtag werde ich mich massiv für die Sanierung aller maroden Straßen im Landkreis einsetzen. Ich will nicht warten, bis Ministerpräsident Söder anlässlich weiterer Feste im Landkreis wieder die Sanierung eines Teilstückes einer Staatsstraße zusagt. Auch der Radweg zwischen Langensendelbach und Effeltrich muss durch den Freistaat als Baulastträger realisiert und finanziert werden", sagt Glauber, "das habe ich auch bei vielen Gesprächen mit den Bürgermeistern stets bekräftigt." Ein weiteres großes Problem sei der Personalmangel in den Bauämtern. "Der Stellenabbau, der hier betrieben wurde, fällt uns jetzt auf die Füße", meint Thorsten Glauber, "hier müssen wir schleunigst gegenlenken." red