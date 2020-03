Thoraxzentrum erhöht die Kapazität und postet ein vielsagendes Foto

Den Daumen hoch gab es jetzt mehrfach in den sozialen Medien für ein Foto, das die Schwestern und Pfleger von der Intensivstation am Thoraxzentrum des Bezirks Unterfranken in Münnerstadt gepostet haben. Es zeigt das Pflegepersonal mit zwei Schildern: "Wir bleiben für Euch da", ist auf dem einem zu lesen und auf dem anderen: "Bleibt Ihr bitte für uns zu Hause".

"Wir haben das Foto gemacht, um darauf aufmerksam zu machen, dass soziale Kontakte verringert werden sollten, damit die Infektionskette von Covid 19 unterbrochen wird", sagt Christian Imhof, Betriebsleiter am Thoraxzentrum. Bis jetzt gebe es noch keinen Fall in der Klinik, "sollte sich dies ändern, sind wir vorbereitet", so Imhof. Das Thoraxzentrum ist in die Katastrophenplanung des Freistaats eingebunden und hat seine Kapazitäten erweitert. Derzeit stehen 20 Betten auf der Intensivstation zur Verfügung, und auch die anderen Bereiche, unter anderem eine Isolationsstation, welche im Normalfall für Tuberkulose-Patienten genutzt wird, wurden für die Versorgung von Covid-19-Patienten vorbereitet. Momentan wird die Entlassung der Rehabilitationspatienten durchgeführt, um auch diesen Teil der Klinik als zusätzliche Isolationsbetten nutzen zu können.

Abschließend bittet Imhof "um Verständnis bei der Bevölkerung für das strikte Besuchsverbot in der Klinik. Dies ist erforderlich, um unsere Patienten und das Personal vor einer Infektion zu schützen und weiter einsatzbereit zu bleiben".