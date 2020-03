Thomas Zwiener gibt Vorsitz bei Feuerwehr nach 26 Jahren ab

Bei der 142. Dienst-und Jahresversammlung ergab sich ein Wechsel an der Spitze der Feuerwehr: Nach 31 Jahren im Vorstand, davon 26 Jahre als Vorsitzender, übergab Thomas Zwiener den Stab an den neu gewählten Vorsitzenden Christian Schneider. Der Zweite Vorsitzende Thomas Heilmann, die Schriftführerin Christine Marsching und Kassierer Thomas Kaul wurden in ihren Ämtern bestätigt. In den Beirat wurde mit Valerie Kaul eine junge engagierte Feuerwehrfrau neu gewählt, mit Ehrenkommandant Otto Freund und Thomas Michels wurden zwei bewährte Beiräte wiedergewählt. Die Kasse prüfen Peter und Lorenz Werner.

Thomas Zwiener ließ die letzten drei Jahrzehnte Revue passieren. 1989 wurde er als Schriftführer in den Vorstand und fünf Jahre später zum Vorsitzenden des Vereins gewählt. In den 31 Jahren wurde durch den Vorstand viel bewegt: Es wurden drei große Feste, die Fahnenweihe, das 120-jährige Bestehen und "Poxdorf sagt Danke" nach der Flut im Jahr 2007 gefeiert. Ferner erfolgten der Neubau des Feuerwehrhauses und die Beschaffung neuer Feuerwehrfahrzeuge.

Beeindruckend war auch der Bericht von Kommandant Wouter Holland, der aufzeigte, wie viele Stunden im aktiven Dienst geleistet wurden, angefangen mit den sieben Brandeinsätzen und diversen Türöffnungen über die Absicherung der Prozessionen bis hin zur Einweisung in das neue LF 10. Thomas Heilmann berichtete über die positive Entwicklung der Kinderfeuerwehr. Auch die Jugendfeuerwehr entwickle sich sehr zufriedenstellend. Mit 58 verfügbaren Einsatzkräften sei die Wehr für den Ernstfall gut gerüstet.

Kreisbrandrat Oliver Flake stellte der FFW ein hervorragendes Zeugnis aus. Er betonte, dass Thomas Zwiener die Verdienstabzeichen des Landes- und Kreisfeuerwehrverbandes zu Recht bekommen habe.

Christian Schneider überreichte Thomas Zwiener für sein langjähriges Engagement einen Gutschein und eine Kaffeetasse sowie dessen Frau Inge Zwiener einen Blumenstrauß. Zwiener sagte, dass er "seiner" Feuerwehr stets die Treue halten werde. red