Thomas Wolf wird zum Diakon geweiht

Zwei Männer weiht Bischof Dr. Franz Jung am Samstag, 12. Oktober, um 9.30 Uhr im Würzburger Kiliansdom zu Ständigen Diakonen: Robert Gerber (Laufach) und Thomas Wolf (Fuchsstadt).

Thomas Wolf (34) ist Leiter der Zentralen Informationsstelle des Bischöflichen Ordinariats Würzburg. Wolf wurde in Hammelburg geboren. Nach dem Abitur 2004 am Frobenius-Gymnasium in Hammelburg studierte er Diplom-Theologie sowie Lehramt für Grundschulen. Das Referendariat absolvierte er an Grundschulen in Schweinfurt und Poppenhausen. 2014 trat er als Mitarbeiter der EDV-Stelle in den Dienst des Bistums Würzburg. 2015 übernahm er die Leitung des Sachgebiets Meldewesen und Statistik und ist seit 2016 Leiter der Zentralen Informationsstelle des Bischöflichen Ordinariats Würzburg.

Ausbildungsjahre folgen

Sein Pastoralpraktikum absolviert Wolf in der Pfarreiengemeinschaft "Um Maria Sondheim, Arnstein". Dort kümmert er sich um die Firmvorbereitung. Als künftige Schwerpunkte nennt er unter anderem Taufe und Taufvorbereitung sowie Firmvorbereitung. Wolf ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Die Ausbildung zum Ständigen Diakon ist nebenberuflich und umfasst mindestens vier Jahre. Sie ruht auf drei Säulen: der Theologie, der Pastoral und der geistlichen Begleitung. Zur Ausbildung gehört auch ein 18-monatiges Gemeindepraktikum, in dem das Erlernte ausprobiert werden soll. Nach der Weihe schließen sich weitere zwei Ausbildungsjahre an, die Berufseinführungsphase. Sie soll die fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten vertiefen und erweitern. Derzeit gibt es 202 Ständige Diakone im Bistum Würzburg. 67 von ihnen wirken hauptberuflich, 72 nebenberuflich, 63 sind im Ruhestand. pow