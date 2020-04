Thomas: Wir sind ziemlich liquide

In der Gemeinde Itzgrund geht eine Ära zu Ende. Nach 24 Jahren geht der bisherige Erste Bürgermeister Werner Thomas in den Ruhestand. Seine Nachfolge tritt am 1. Mai die bisherige Zweite Bürgermeisterin Nina Liebermann an. Der bisherige Geschäftsleiter der Gemeinde, Verwaltungsrat Dieter Scherbel, hat auch schon in Sandra Kob eine Nachfolgerin gefunden. Er bleibt jedoch noch für eine Übergangszeit in der Gemeindeverwaltung.

Es waren bei der letzten Sitzung des amtierenden Gemeinderates Itzgrund, die in Bodelstadt stattfand, noch einige Beschlüsse notwendig. Der Gemeinderat verabschiedete einstimmig den Haushalt für das laufende Jahr 2020. Der Haushalt 2020 hat ein Gesamtvolumen von rund 9,24 Millionen Euro, eine runde Viertelmillion weniger als ein Jahr zuvor. 4,8 Millionen Euro davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt. Die sogenannte "freie Spitze" beträgt laut Bürgermeister Werner Thomas 939 000 Euro. "Wir sind ziemlich liquide", freute sich Thomas in der Bodelstadter Oskar-Schramm-Schule. Der Schuldenstand betrage derzeit etwa 73 Euro pro Einwohner. Das seien bayernweit und im Coburger Land sehr wenige Schulden, betonte Thomas weiter.

Zum Thema Dorferneuerung sagte der scheidende Bürgermeister: "Da geht es manchmal sehr zögerlich voran." Die Momentaufnahme der Itzgrund-Finanzen gebe eigentlich keinen Anlass zur Sorge. Einen Blick in die Zukunft wagten Gemeinde und Verwaltung irgendwie dann doch nicht. Zu unsicher seien die Prognosen zur Einkommenssteuer und zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen.

Im Kindergarten Itzgrundstrolche in Lahm gebe es eine dritte Krippengruppe, also drei mal zwölf Kinder. Vorerst sei die dritte Gruppe erst einmal ein Provisorium.

18 Anwesen sollen über das Höfeprogramm noch ans Breitbandnetz angeschlossen werden. In dem entsprechenden Beschluss wurde optional noch der Anschluss der Oskar-Schramm-Schule erwähnt. Der Gemeinderat stimmte vier geplanten Maßnahmen des Landschaftspflegeverbandes Coburger Land in Gleußen, Kaltenbrunn und Schottenstein zu. Geschätzte Kosten: 6300 Euro.

Sichere Gemeinde

Im Itzgrund lässt es sich gut und vor allem sicher leben. Diesen Schluss kann man aus der Statistik für das Jahr 2019 ziehen. Die Polizeiinspektion Coburg stellte diese vor. Die Beamten zählten im vergangenen Jahr im Itzgrund 22 Straftaten, über die Hälfte weniger als ein Jahr zuvor. Es gab 55 Verkehrsunfälle, davon drei mit Personenschaden und fünf mit größerem Sachschaden, es waren keine Unfalltoten zu beklagen. Alkohol spielte keine Rolle, aber zwei ungeklärte Verkehrsunfallfluchten stehen noch im Zahlenwerk.