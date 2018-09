Thomas Reis im Kurtheater

Am Samstag, 15. September, macht Thomas Reis den Auftakt des diesjährigen Kissinger Kabarettherbstes. In seinem aktuellen Bühnenprogramm "Endlich 50!" bohrt der Kabarettist nach dem Sinn im Alltäglichen und entlarvt dabei jede Menge Lug und Trug und haarsträubenden Unfug. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Kurtheater. Sein unvergessliches Programm lautete: "Gibt's ein Leben über 40?" Das hat er zehn Jahre gespielt und darüber vollkommen vergessen, älter zu werden. Bis ihn seine Freunde zum 50. eingeladen haben, zu seinem eigenen. Eintrittskarten gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 oder kissingen-ticket@badkissingen.de. Foto: Andreas Sartor