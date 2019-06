Thomas Nowak erhält Ehrenring

Seit 20 Jahren und drei Monaten gehört Thomas Nowak (SPD) dem Stadtrat zu Coburg an. Mit 20 Jahren ist inoffiziell das Kriterium erfüllt, dass ein Stadtratsmitglied den Goldenen Ehrenring der Stadt erhalten kann: Um ihn zu bekommen, muss man sich langjährige Verdienste um die Stadt erworben haben.

Nowak ist aber schon länger ehrenamtlich aktiv. Als langjähriger Vorsitzender des Stadtjugendrings und in der evangelischen Kirche engagierte er sich schon lange, bevor er am 25. März 1999 in den Stadtrat nachrückte. Auch dort übernahm der SPD-Mann bald Verantwortung: Stellvertretender Fraktionsvorsitzender ab Januar, Fraktionsvorsitzender ab April 2003 und in dieser Funktion Nachfolger des heutigen Oberbürgermeisters Norbert Tessmer.

Der hielt auch die Laudatio auf Nowak, der lange in der Finanz- und Wirtschaftspolitik seinen Schwerpunkt hatte, bevor er im Mai 2014 das Amt des Dritten Bürgermeisters und hauptamtlich die Leitung des Sozialreferats übernahm. Dank seines vielseitigen Interesses für die Stadtratsarbeit und der guten Kontakte zu maßgeblichen Institutionen habe Nowak die Arbeit im Sozialreferat nahtlos fortsetzen können, sagte Tessmer, der auch hier Nowaks Vorgänger war. Nebenbei ist Nowak auch noch Vorsitzender des Kirchenvorstands von St. Johannes. Aus dem Glauben schöpfe Nowak Kraft, sagte Tessmer, der die "Verlässlichkeit und Kontinuität" seines Kollegen lobte.

Nowak selbst dankte seiner Familie, den Stadtratskollegen und den Mitarbeitern der Stadt für die Unterstützung, die er als Verwaltungsneuling habe erfahren dürfen. sb