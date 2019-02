Thomas Lösch sorgt für die Liegenschaften

Die Gemeinde habe seit kurzem einen Liegenschaftsbeauftragten, gab Vestenbergsgreuths Bürgermeister Helmut Lottes (CSU/UB) in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. Thomas Lösch, bislang Mitarbeiter im Bauhof, soll in dieses neue Aufgabengebiet hineinwachsen. Dazu gehören die Betreuung von Mehrzweckgebäude, Kindergarten, Feuerwehr, Rathaus und mehr. Als Ersatz werde für den Bauhof ein neuer Mitarbeiter gesucht. Die Stelle sei bereits ausgeschrieben. See