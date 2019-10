Thomas Kraus holt Gesamtsieg

Eine lebhafte Beteiligung erfuhr das traditionelle "Herbstschießen" des Bayerischen Jagdschutz- und Jägervereins (BJV) von Lichtenfels. Dabei ging die neue "Rollhasenanlage" in Betrieb und bestand ihre Feuertaufe.

Viele Waidmänner und -frauen sowie Sportschützen kamen in Weismain zusammen, worüber sich der BJV-Kreisvorsitzende von Lichtenfels, Michael Ament, in seiner Begrüßungsansprache erfreut zeigt. Mit gewissem Stolz wies er darauf hin, dass nun auch die neue "Rollhasenanlage", deren offizielle Abnahme schon im Vorfeld erfolgt war, in das Schießprogramm einbezogen werden könne.

Auf den "laufenden Keiler"

Danach begann das "Herbstschießen". Während ein Teil der Jägerschaft und Sportschützen mit dem Tontaubenschießen begann, konnte parallel dazu auch das Kugelschießen ausgeübt werden und sowohl auf feststehende Ziele wie die Fuchs- und Rehbockscheibe angelegt als auch der "laufende Keiler" beschossen werden.

Gerade in Anbetracht der bevorstehenden Treib- und Drückjagden war dies eine gute Gelegenheit für die Teilnehmer, ihre Schießfertigkeit wieder einmal zu trainieren und die Genauigkeit der Zielfernrohr-Einstellungen zu überprüfen. Fast einen ganzen Tag nutzten viele diese Möglichkeiten auf den unterschiedlichen Schießständen.

Als am Nachmittag die Auswertung der Ergebnislisten beendet war, erfolgte die Siegerehrung, wobei die Bläsergruppe des Jagd- und Jägervereins von Lichtenfels dieses Ereignis in einen klangvollen Rahmen setzte.

Die Preisverteilung wurde von Vorstandsmitglied Karl Hafermann vorgenommen, der allen Jägern und den Sportschützen dankte, die allesamt zu einem reibungslosen und unfallfreien Verlauf dieses Herbstschießens beigetragen hätten. "Auch die neue ,Rollhasenanlage‘", sagte Hafermann, "hat alle Erwartungen erfüllt."

Die Siegerehrung

Wie in jedem Jahr wurde die Wertung in zwei Disziplinen vorgenommen. So belegte beim Kugelschießen Thomas Kraus mit 48 Punkten den 1. Platz, vor Rudi Hajek mit 46 Punkten und Lukas Büttner mit 45 Punkten (4. Frank Schwarz, 5. Joachim Neidlein).

Den Schrotwettbewerb hatte diesmal der Leiter des Schießstandes, Ottmar Bienlein, mit 31 Punkten gewonnen, vor Markus Sünkel mit 23 Punkten, während Christian Will mit 22 Punkten Dritter wurde (4. Thomas Kraus, 5. Frank Meusel).

Bei der Gesamtwertung beider Disziplinen belegte Thomas Kraus den 1. Platz, vor dem Zweitplatzierten Ottmar Bienlein und Rudi Hajek, der Dritter wurde (4. Markus Sünkel, 5. Christian Will).

Alle erfolgreichen Schützen erhielten Sachpreise.

Vergeben wurde auch eine Ehrenscheibe. Hier hatte Markus Sünkel den besten Schuss angebracht, so dass ihm Vorstandsmitglied Karl Hafermann diese Trophäe überreichte.

Den Mannschaftswettbewerb hatten die "vier Musketiere" in der Besetzung Will, Neidlein, Rupp und Bienlein gewonnen und freuten sich, als ihnen der dafür ausgelobte Pokal übergeben wurde.