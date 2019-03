Thomas Günther übernimmt Vorsitz bei der Feuerwehr

Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Pressig gab es Ehrungen für langjährige Mitglieder sowie Neuwahlen der Vorstandschaft. Weil Vorsitzender Jürgen Lang nach 20-jähriger Vorstandstätigkeit nicht mehr kandidierte, wurde Thomas Günther zum neuen Vorsitzenden des 279 Mitglieder zählenden Vereins gewählt.

Die vom Zweiten Bürgermeister Wolfgang Förtsch geleiteten Neuwahlen hatten folgendes weiteres Ergebnis: Zweiter Vorsitzender Dominik Hilbert, Kassier Hans-Jürgen Michel, Schriftführer Edmund Lang. Weitere Vorstände Hans-Josef Jungkunz und Günter Schirmer.

Geehrt wurden für 60 Jahre Treue Gangolf Fehn und Ludwig Scherbel. 50 Jahre Mitglied bei der Feuerwehr sind Norbert Barnickel, Alfons Trebes und Hans- Karl Eckardt, 25 Jahre ist Michael Zetzmann dabei.

Kommandant Daniel Bartsch berichtete von 13 Übungen der Mannschaft und 13 Atemschut zübungen. Zu weiteren sechs Übungen waren die Maschinisten im Einsatz. Die Feuerwehr wurde zu 54 Einsätzen alarmiert, diese waren 13 Brände, 23 Technische Hilfeleistungen (THL) und acht Sicherheitswachen. Die Marktgemeinde Pressig setzte erste Akzente zur Umsetzung eines gemeindlichen Fahrzeugkonzeptes mit der Anschaffung einer neuen Drehleiter. Laut Kommandant handelt es sich um die modernste Drehleiter im Landkreis Kronach.

Bartsch ging auch auf die Leistungen des Vereins ein, der seit 1995, nach dem Einzug ins neue Feuerwehrhaus, sage und schreibe 90 000 Euro in die Feuersicherheit investierte und somit die Marktgemeinde finanziell entlastete. Weiter musste die Kommune auch keinen Cent mehr für die Schlauchpflege, Prüfung und Pflege ihrer zehn Feuerwehren in die Hand nehmen, weil alles in Pressig in der zentralen Schlauchpflege erledigt wird.

Jugendwart Reiner Zapf konnte für die zwölf Jugendlichen (davon drei Mädchen) eine ebenso beeindruckende Leistungsbilanz vorlegen. 48 Übungen wurden abgehalten und am Kreisleistungsmarsch und der Olympiade in Küps sowie an der Bayerischen Jugendleistungsprüfung teilgenommen.

André Stadelmann konnte von den 22 Löschdrachen der Kinderfeuerwehr, welche von einem 13-köpfigen Team betreut werden, berichten. Auch für dieses Jahr hat man viel vor und trainiert schon eifrig auf die Einweihung der Drehleiter hin, die am 7. April sein wird. Stadelmann informierte als Atemschutzleiter über die Durchführung von zwölf Übungen und 1100 Stunden ehrenamtlich geleisteter Arbeit der 14 aktiven Atemschutzgeräteträger. eh