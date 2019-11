Thomas Geiger gewinnt in Las Vegas seine Altersklasse

Eigentlich hatte Triathlet Thomas Geiger vom ASC Kronach-Frankenwald nach dem Challenge Roth Triathlon im Juli seine Saison beendet. Dann sah er sich aber die Übertragung vom Berlin Marathon an und da kam ihm die Idee: Du könntest mal wieder einen Marathon laufen, ohne vorher Rad gefahren zu sein. Seine Wahl traf auf den "Rock 'n' Roll-Marathon" in Las Vegas.

Die Vorjahresergebnisse in seiner Altersklasse hegten bei ihm die Hoffnung und das Ziel, seine Altersklasse zu gewinnen. Es musste kurzfristig ein Plan her. Die Kilometer-Leistung musste deutlich gesteigert werden und Bahneinheiten zur Steigerung der Geschwindigkeit waren nötig. Ersteres erreichte Thomas Geiger durch Wochenumfänge von bis zu 90 Kilometern; im Monat kamen so schnell 250 Kilometer zusammen.

Die schnellen 1000er auf der Bahn am Kronacher Schulzentrum wurden von seinem Vereinskollegen Martin Dümlein begleitet. Die dort erreichten Zeiten von knapp unter vier Minuten pro Kilometer legten bei Geiger die Hoffnung nahe, eine Zeit von 3:05 bis 3:10 Stunden schaffen zu können, eventuell sogar unter drei Stunden.

Rock 'n' Roll auf der Strecke

Das besondere am "Rock 'n' Roll"-Marathon in Las Vegas ist die Startzeit: 16:30 Uhr, pünktlich zum Sonnenuntergang bei 25 Grad auf dem weltbekannten Strip, die achtspurige Straße war komplett gesperrt. Das zweite sagt schon der Name: etliche Live Bands auf der Strecke sorgen für Stimmung. Wer Thomas Geiger besser kennt, weiß, dass er möglichst erst kurz vor dem Start an die Startlinie kommt. So musste er sich auch von hinten durch die 18 Startblocks drängeln, da es keinen direkten Zugang zum Block 1 gab, in dem er starten sollte.

Eine Minute vor dem Start hatte er es geschafft. Seine Taktik sah wie folgt aus: Dem Spielermotto gleich, alles auf eine Karte. 4:14 Minuten pro Kilometer war seine eigene Tempovorgabe. Bis etwa Kilometer 12 lief alles nach Plan, dann kamen muskuläre und - was schlimmer war - energetische Probleme. Bei den Verpflegungsstellen gab es Wasser und Mineralgetränke, was Geiger fehlte waren kohlenhydratreiche Getränke, wie etwa Cola. Ohne die nötige Energie wurde es hart.

Auch die Strecke tat ihr übriges. Während die erste Hälfte noch recht interessant war, den Strip rauf und runter, war der zweite Teil recht öde. Durch trostlose Wohngebiete auf schlechten dunklen Straßen mussten die Läufer immer den Untergrund im Blick haben, teilweise sehr große Schlaglöcher säumten die Straßen. Es kam aus Geigers Sicht noch schlimmer: Etwa fünf Kilometer vor dem Ziel musste nach rechts abgebogen werden, auf einem riesigen Parkplatz waren drei Runden zu laufen. Das Ziel schon in Sicht, musste erneut nach rechts abgebogen werden - 800 Meter in die dunkle Straße rein und die selben 800 Meter zurück. Endlich auf der Zielgeraden erreichte Geiger das Ziel völlig am Ende seiner Kräfte in 3:20:25 Stunden. Damit erreichte er Platz 1 von 120 Startern in seiner Altersklasse und Platz 61 von insgesamt 2827 Startern. Obwohl er sein zeitliches Ziel verfehlt hatte, war er damit sehr zufrieden. tg