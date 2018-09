Thomae ist zu Gast

Am Samstag, 8. September, um 11.30 Uhr ist Stephan Thomae, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, zu Gast in Forchheim. Er wird im "Pantaleo Ristorante" (vormals "Gaststätte Nürnberger Tor") in der Torstraße 6 einen Vortrag halten zum Thema "Asyl, Migration, Integration - liberale Lösungen". Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Diskussion und für Fragen. Aktuell ist es laut FDP das Thema Nummer 1 in Bayern vor der Landtagswahl. red