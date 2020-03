Thinking Day: Zeige den Pfadfinder in dir

Jedes Jahr am 22. Februar begehen Pfadfinderinnen und Pfadfinder auf der ganzen Welt den Thinking Day. Es ist der gemeinsame Geburtstag von Olave und Robert Baden Powell (Lord of Gilwell). 1907 gründete der am 22. Februar 1857 geborene Robert Stevenson Smith Baden Powell die Pfadfinderbewegung. Seine Frau Olave war die Führerin der weiblichen Pfadfinder.

Der Grundgedanke der Pfadfinderei ist es, dass Kinder aus allen sozialen Schichten offen miteinander umgehen. Jeder kann sich mit einbringen, seine Meinung äußern und Gehör finden. Sie schließen Freundschaften auch über Grenzen hinaus und erhalten Kontakte, was hilfreich für die soziale Weiterentwicklung ist. Ebenso erfahren Kinder Erlebnisse, die innere Kraft geben, und nehmen Herausforderungen an, die sie meistern lernen, übernehmen Verantwortung und sind so ein Teil des Teams. Durch die einheitliche Kluft gibt es keine sozialen Unterschiede.

In diesem Jahr haben die Coburger Pfadfinder den Thinking Day genutzt und gleichzeitig ihre Auftaktveranstaltung zum Jubiläumsjahr "100 Jahre Pfadfinder in Coburg" gefeiert. Über 150 Pfadfinder trafen sich am Samstag auf dem Coburger Albertsplatz. In der Jurte gab es eine gemütliche Singrunde am Lagerfeuer mit Tschai und Stockbrot.

Überraschend bekamen die Pfadfinder Besuch von Dorothee Bär (CSU), Staatsministerin im Bundeskanzleramt, worüber sie sich sehr gefreut haben. Die Kinder und Jugendlichen hatten viel Spaß bei einem Stadtspiel, welches sie durch die Coburger Innenstadt führte.

Die allerjüngsten Pfadfinder, genannt Biber, machten es sich in dieser Zeit mit ihren Eltern am Feuer gemütlich. Drei von den ganz Kleinen wurden bei den Pfadfindern aufgenommen und bekamen ihr allererstes Halstuch. Im Anschluss an die Thinking-Day-Feier beteiligten sich die Pfadfinder bei der Mahnwache für die Opfer von Hanau. In ihrem Jubiläumsjahr "100 Jahre Pfadfinder in Coburg" gibt es noch eine Menge weiterer Aktionen und Veranstaltungen.

Das nächste Highlight ist das "Einmal Pfadfinder - immer Pfadfinder"-Fest am 1. Mai auf dem Jugendzeltplatz Sauloch in Rödental. Weitere Informationen finden Interessierte online auf www.pfadfinder-foerderer.de oder telefonisch unter 09561/63366. red