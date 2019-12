Thilo Wagner tritt wieder an

Spitzen- und Bürgermeisterkandidat Thilo Wagner tritt zur anstehenden Kommunalwahl im März 2020 erneut an. Das war der große Hauptpunkt der Nominierungsveranstaltung der Freien Wähler-Freie Liste (FW-FL) Stegaurach. Außerdem stellen die Freien Wähler Kandidaten mit vielfältigen Ressourcen zur Wahl auf: Engagement in der Gemeinde, Vertretung aller Ortsteile, Wissen junger Kandidaten, verschiedene Berufsgruppen und ein Drittel Frauen-Power, wie es in der Mitteilung heißt.

Wagners Motto an der Spitze der Gemeinde: "Umgehend tun, was getan werden kann!" An vielen Projekten, die in Wagners Amtszeit von Anfang an und kontinuierlich in die Hand genommen worden sind, will der Bürgermeister zusammen mit dem Gemeinderat sein Engagement gemessen wissen.

Als Beispiel für Projekte, die abgeschlossen oder auf den Weg gebracht worden sind, wurde der Kauf und die Sanierung des Böttiger'schen Landhauses genannt. Gerade abgeschlossen wurde die Friedhofserweiterung mit Neubau einer Aussegnungshalle. Der Kreisverkehr mit Anbindung der Märkte am Oberen Mittelberg werde nun endlich "angepackt". Auch die Kinderbetreuung werde optimiert, insbesondere durch die Eröffnung eines Kinderhauses 2018. Ein Schwerpunkt für den Wahlkampf ist bedarfsgerechtes Wohnen für junge Familien und Senioren. Im Hinblick auf Nachhaltigkeit wollen die FW-FL den Bau von Photovoltaikanlagen auf allen öffentlichen Gebäuden, gezieltes Flächenressourcenmanagement, eine Optimierung des ÖPNV, den Ausbau von Radwegen und die Innenentwicklung vorantreiben. red