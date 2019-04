Thilo Wagner tritt wieder an

Thilo Wagner (FW-FL) steht 2020 wieder als Bürgermeister in Stegaurach zur Wahl.

"Wir konnten in den letzten fünf Jahren gemeinsam viel erreichen", so Wagner, zugleich Zweiter Vorsitzender, bei der Vollversammlung der Freien Wähler - Freie Liste Stegaurach in Höfen. Etwa ein Jahr vor der Kommunalwahl im März 2020 blicken die Freien Wähler der Pressemitteilung zufolge mit Zuversicht in die Zukunft. Alle Anwesenden seien sich aber auch im Klaren gewesen, dass weiter mit viel Engagement für die Gemeinde Stegaurach gearbeitet werden müsse.

Wagner verkündete, dass er natürlich wieder zur Wahl stehe. "Auch in Zukunft möchte ich in der Kommunalpolitik den zukunftsweisenden Weg für Stegaurach fortsetzen", so das Gemeindeoberhaupt. Es sei bis jetzt eine arbeitsintensive Zeit gewesen, "aber dafür wurde viel geschafft, und wichtig dabei sind vor allem die menschlichen Begegnungen, gute Ideen zu sammeln und Projekte für die Bevölkerung umzusetzen. Erfreulich ist natürlich auch, dass sich fünf der amtierenden Gemeinderäte wieder zur Wahl stellen".

Die Sicherung des Bestehenden stehe ebenso im Fokus wie planvolle Weiterentwicklung, versicherte Wagner. Themen wie Klima- und Naturschutz, Infrastruktur, Digitalisierung, Verkehr und Sicherheit nannte er gleichberechtigt mit Finanzen, Baulandpolitik und Gewerbeförderung. red