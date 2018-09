Theuermeisters Tor reicht nicht

Zehn Spieltage musste der Aufsteiger ATSV Gehülz auf den ersten Punkt in der Kreisklasse 2 warten. Beim FC Kronach ist die Freude über das Remis gegen Mistelfeld hingegen weniger groß, da der FCK zu viele Chancen ausließ. Die Theisenorter bejubelten hingegen einen Auswärtserfolg im Spitzenspiel. Auch Fischbach und Neuses holten sich am Wochenende drei Punkte.

Kreisklasse 2

ATSV Gehülz - Schwabthaler SV 2:2 (1:2)

Zum Kirchweihspiel sahen die Zuschauer eine kämpferisch starke Begegnung. Die Gäste waren das spielerisch bessere Team, doch Gehülz glich dies durch Kampfgeist wieder aus. Schwabthal ging in der 10. Minute mit 1:0 durch einen unnötigen Handelfmeter in Front. Der ATSV glich in der 36. Minute durch einen Foulelfmeter aus. Durch eine sehenswerte Kombination gingen die Gäste erneut in Führung.

Nach der Pause entwickelte sich weiterhin eine Begegnung auf Augenhöhe. In der 70. Minute wurde ein ATSV-Stürmer im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Prazak sicher zum 2:2. In der Schlussphase folgten noch Chancen auf beiden Seiten. So blieb es beim leistungsgerechten Remis. gj Tore: 0:1 Spörl (10./HE), 1:1 Prazak (36./FE), 1:2 Spörl (43.), 2:2 Prazak (75./FE) / SR: Hofmann (TSV Gräfenberg). FC Kronach - FV Mistelfeld 1:1 (1:0)

In der ersten Halbzeit bestimmten die Hausherren das Geschehen. Folgerichtig erzielte Pascal Theuermeister mit einem Schuss ins untere linke Torwarteck die verdiente Führung zum 1:0 in der 21. Minute. Die Gäste waren bemüht, erspielten sich allerdings keine nennenswerte Torchance in der ersten Halbzeit. Der FCK verpasste es in dieser Phase, die Führung auszubauen.

Im zweiten Durchgang verloren die Hausherren etwas den Faden und waren nicht mehr so spielbestimmend. Der FV kam öfters gefährlich vor das Tor der Kronacher und erzielte in der 76. Minute durch einen Schuss aus 18 Metern den Ausgleich. Der FC Kronach warf nun alles nach vorne und erspielte sich weitere Möglichkeiten, um erneut in Führung zu gehen, ließ diese aber ungenutzt. So blieb es bei einem Unentschieden, das sich für die Hausherren eher wie eine Niederlage anfühlt. lach Tore: 1:0 Theuermeister (21.), 1:1 Geiger (76.) / SR: Markus Morgner. FC Altenkunstadt/W. - TSF Theisenort 0:1 (0:0)

Gegen defensiv eingestellte Gäste taten sich die Fusionskicker schwer, eigene Chancen zu erspielen. Beiden Mannschaften merkte man den Respekt voreinander an. So wurde es in der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Feldvorteilen der Platzherren.

Nach dem Wechsel wurde es munterer mit Chancen für Wachter, Leipi, Schultheis und Dinkel für den FC. Den entscheidenden Treffer gelang aber den Theisenortern, als Betz einen Kopfball im Tor zum etwas glücklichen Sieg unterbrachte. bv Tor: 0:1 Betz (76.) / SR: Roland Fertsch.

SV Neuses - SpVgg Isling 2:0 (1:0)

Neuses hatte einen Auftakt nach Maß, als die Schedel-Zwillinge den SV bereits in der 6. Minute in Führung brachten. Maximilian Schedel lupfte den Ball über seinen Gegner in den Sechszehner und Valentin Schedel vollendete zum 1:0. Isling bemühte sich und machte das Spiel schnell, konnte sich aber keine zwingenden Chancen herausspielen. In der 25. Minute köpfte Trivuncevic nach schöner Ecke von Müller, doch der Islinger Torwart hielt.

Nach dem Wechsel erhöhte die SpVgg den Druck. Neuses kam kaum über die Mittellinie, spielte zu hektisch, woraus viele Fehlpässe entstanden. Torwart Kaim parierte zwei gut getretene Freistöße der Gäste.

Der SV kam in der zweiten Halbzeit hauptsächlich durch Konter zu Chancen. In der Nachspielzeit erlöste Trivuncevic durch ein schönes Solo die Heimmannschaft und machte den Sack zu. cs Tore: 1:0 V. Schedel (6.), 2:0 Trivuncevic (90.) / SR: Martin Beyersdorfer.

TSV Staffelstein II - SV Fischbach 0:3 (0:2)

Tore: 0:1 Schedel (25.), 0:2 Meindlschmidt (26.), 0:3 Kastner (86.) / SR: Walter Schuberth. FC Roth - TSV Küps 1:1 (0:0) Tore: 1:0 Fischer (64.), 1:1 Schneider (70.) / SR: Enrico Batz.

Kreisklasse 1

SG Schneckenlohe - Sylvia Ebersdorf II 0:3 (0:0)

Tore: 0:1 Siller (70.), 0:2 Pechtold (72.), 0:3 Kerl (90.).