Therme: Mehr Parkplätze?

Ein Thema bei der Sitzung des Grundstücks-, Umwelt- und Bauausschusses am Dienstag, 3. Dezember, ab 14 Uhr im Rathaus ist die Parkplatzerweiterung der Obermain-Therme in Bad Staffelstein. Die weiteren Bauanträge sind: Einfamilienwohnhaus mit Carport im Moorweg 24 in Unterzettlitz; Einfamilienwohnhaus mit Doppelgarage im Barbaraweg 7 in Unterzettlitz; Wohnhausanbau im Vierzehnheiligenweg 8 in Romansthal; Umbau und Nutzungsänderung der Scheune in Kaider 1; Einfamilienhaus mit Garage/Abstellraum im Georgenring 9 in Unterzettlitz; Dachänderung an der Scheune in Nedensdorf 16; Bienenhaus in der Gemarkung Uetzing; Verkaufsstätte des Lebensmitteleinzelhandels in Bad Staffelstein sowie Tektur zum Bauantrag auf Erweiterung des Mühlenensembles um ein Mühlencafé Am Mühlweg 1 in Serkendorf. Auch Bauvoranfragen und ein Antrag auf Verlängerung der Baugenehmigung zum Betrieb einer Photovoltaik-Testanlage in Bad Staffelstein werden bei dieser Sitzung behandelt. red