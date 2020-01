Theresia Binning meisterte harte Schicksalsschläge

Am Dienstag vollendete Theresia Binning in Lahm ihr 90. Lebensjahr. Tapfer meisterte sie selbst die härtesten Schicksalsschläge. Obwohl es das Leben oftmals nicht gut mit der gebürtigen Wickendorferin meinte, hielt sie tapfer die Familie zusammen und blickte immer positiv nach vorne.

Nach nur siebenjähriger Ehe verstarb ihr Ehemann Kurt, der aus Herzogswalde bei Dresden stammte, durch einen tragischen Unglücksfall. Das Ehepaar lernte sich in der Schweiz kennen, wo Kurt Binning als Obermonteur und seine spätere Gattin als Kellnerin und Hausmädchen tätig war. Aus der kurzen Ehe gingen die Kinder Jürgen, Peter, Eva-Maria und ihr jüngster Sohn Norbert hervor, der ebenfalls viel zu früh verstarb. Ihr ganzer Stolz sind heute ihre fünf Enkel und drei Urenkel.

Die Jubilarin arbeitete viele Jahre für ein Möbelwerk sowie für das Haka-Reinigungsmittel-Unternehmen. Nunmehr lebt sie in ihrem Eigenheim in Lahm, das sich beim Tod ihres Ehemannes noch im Rohbau befand.

Zu ihren Hobbies zählen vor allem ihre Blumen im Haus und im idyllischen Garten. Früher bereicherte sie mit ihrer schönen Sopran-Stimme den Lahmer Kirchenchor, schrieb eigene Mundartlieder, und sogar das Jodeln beherrscht sie, wovon sie an ihrem Ehrentag einige Kostproben gab. Reisen führten sie bis nach Amerika, Russland und an das Nordkap.

Sehr gut betreut wird die Jubilarin vom ambulanten Pflegedienst Elisabeth Baierlein aus Stockheim sowie in der Tagespflege Krüger in Friesen. Der Dienstag ist dort ihr Lieblingstag - und das aus zweierlei Gründen. So spielt an diesem Tag immer Alleinunterhalter Karl-Heinz Heidenreich auf, der jedes Mal ihr zu Ehren auch ihr Lieblingslied "Resi, i hol di mit mei'm Traktor ab" anstimmt. hs