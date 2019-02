Therese Graf feiert ihr erfülltes Leben

Ihren 95. Geburtstag beging Therese Graf am vergangenen Sonnabend glücklich mit ihren beiden Kindern daheim in Höchstadt. Ihr Sohn Joseph nahm Therese nach dem Tod ihres Mannes zu sich ins Höchstadter Zuhause. Bis dahin wohnte das hochbetagte Ehepaar noch allein in der Oberpfalz. Dort stand auch die Wiege der Jubilarin. Sie wuchs dort mit ihren zehn Geschwistern auf.

In der Oberpfalz verbrachte sie den größten Teil ihres Lebens. Jetzt wohnt sie seit drei Jahren bei ihrem Sohn. Dieser richtete für seine Mutter auch die Geburtstags-Feierlichkeiten aus.Therese Graf freute sich besonders darüber, dass Dekan Kilian Kemmer ihr persönlich zum Geburtstag gratulierte. Sie lässt sich auch jetzt noch, am stützenden Arm ihres Sohnes, die Teilnahme an den katholischen Gottesdiensten nicht nehmen. 1924 wurde Therese Graf als siebtes von elf Kindern in Weikenricht in der Oberpfalz geboren. Dort besuchte sie die Volksschule und später die Haushaltungs-Schule. Danach erlernte sie den Beruf der Krankenpflegerin. Nach dem Examen war sie als OP-Schwester in Pfarrkirchen tätig.

1951 heiratete sie ihren Mann Joseph, der ebenfalls den Familiennamen Graf trug. Welch lustige Episoden sich daraus auf den verschiedensten Ämtern ergaben, erzählte ihre Tochter Monika zur Erheiterung der Geburtstagsgäste. Therese und ihr Mann Joseph schenkten zwei Kindern das Leben, Tochter Monika und Sohn Joseph.

Viele Hobbys bis ins hohe Alter

Bis ins hohe Alter widmete sich die Jubilarin ihren Hobbys. Sie reiste sehr gern und der umfangreiche Garten waren ihr Ein und Alles. Viele Blumen und ein reichhaltiges Gemüseangebot sowie etliche Obstbäume erforderten ihre pflegenden Hände. Da das Haus der Grafs für Gäste immer offen war, gehörten Kochen und Backen zu Thereses weiteren Leidenschaften. Hunde, Katzen und Stallhasen waren für sie ebenfalls beliebte Betätigungsfelder.