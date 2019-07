Theres und der Kreis sollen grüner werden

Sie hatten im Vorfeld mächtig Werbung gemacht und fanden offenbar viel Interesse: Rund 25 Bürger aus Theres und Umgebung sowie zahlreiche Grüne aus den Nachbargemeinden, die Bundestagsabgeordnete Manuela Rottmann, Bezirksvorsitzende Simone Artz und der Bezirksgeschäftsführer Volkhard Warmdt wohnten der Gründung des Grünen-Ortsverbandes in Obertheres am Donnerstagabend bei. Nachdem die Grünen in Theres mit derzeit drei Mitgliedern die erforderliche Mindestzahl für die Gründung eines Ortsverbandes aufweisen konnten, ging die Wahl der Vorstandschaft schnell über die Bühne, wie die Partei mitteilte. Vorsitzender ist Christoph Appel, Zweite Vorsitzende seine Tochter Lara und zum Schriftführer wurde Hans-Jürgen Traussneck gewählt.

In Theres haben die Grünen im Landkreis nach Knetzgau somit ihren zweiten Ortsverband. Im Herbst wird in Oberaurach der dritte gegründet.

Christoph Appel stellte heraus, wie wichtig es sei, als Ansprechpartner vor Ort zu sein. Er hoffe auf engagierte und motivierte Bürger, "um die Zukunft in Theres grüner zu gestalten".

Für Manuela Rottmann bedeutet die Gründung eines Ortsverbands nichts anderes, als dass sich vor Ort Bürger zusammenschließen, die "sich selbst für die Demokratie verantwortlich fühlen". Zum 100. Jahrestag der Weimarer Verfassung und zum 70. Jahrestag des Grundgesetzes sei es wichtig, auch in den Kommunen "für die Regeln des Anstands und für die Demokratie zu kämpfen. Jeder, der diesen Schritt geht, kann stolz auf sich sein", so die Abgeordnete aus Hammelburg.

Rottmann warb dafür, sich bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr zur Verfügung zu stellen: "Wenn man vor Ort im Gemeinderat aktiv ist, sieht man die Konsequenzen seines Handelns." Und: "Auch die großen Fragen, beispielsweise der Klimawandel, entscheiden sich 2020 vor Ort, in der Stadt, in der Gemeinde", forderte sie die Anwesenden dazu auf, sich einzumischen und selbst aktiv zu werden. Sie freute sich, dass mit dem Ortsverband in Theres eine weitere demokratische Kraft entsteht, die dem Landkreis Haßberge "grüne Farbe hinzufügt".

Sein Gemeinschaftsprojekt "Heimat." stellte Oliver Kunkel, designierter grüner Kandidat für die Landratswahl, vor. Er hofft, dass es gelinge, das "Verlassen auf das repräsentative System" aufzubrechen. "Politik muss sich wieder rekommunalisieren", sagte Kunkel. red