Theres vor 12 Stunden

Ministranten-fussball

Theres gewinnt drei Pokale

Grenzenloser Jubel in Theres: Gleich dreimal haben die Teams der Pfarreiengemeinschaft Theres beim Fußballturnier der Ministranten im katholischen Dekanat Haßberge erste Plätze abgesahnt: Die Goldmeda...