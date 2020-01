Theres bekommt grüne Liste

Auch Theres hat nun eine "grüne" Liste für die Gemeinderatswahl am 15. März. Unter dem Motto "Unsere Heimat ist grün - Mitmachen und gestalten" haben sich 14 engagierte Bürger aus der Gemeinde Theres zusammengefunden und eine starke Liste für Theres aufgestellt, wie die Partei mitteilte.

Mit neun Frauen und fünf Männern auf der Liste haben die Grünen in Theres nach eigenen Angaben auch in Bezug auf die Gleichberechtigung ein klares Signal gesetzt. Die Liste wird von Lara Appel (Obertheres) und Uwe Stühler (Horhausen) angeführt. Lara Appel ist eine Verfechterin der Rechte und Gleichstellung von Frauen und setzt sich auch engagiert für Themen wie Klimaschutz und Klimagerechtigkeit ein.

Uwe Stühle ist amtierender Gemeinderat in Theres und bringt ein breites Spektrum an Erfahrung und Ideen mit ein. Die Kernthemen von Uwe Stühler sind, soziale und ökologische Aspekte in der Gemeinde voranzutreiben und die Jugendarbeit in Theres höher zu priorisieren. Auch Christoph Appel (Obertheres) ist auf Listenplatz vier mit von der Partie. Christoph Appel ist schon seit einigen Jahren in der Klimaschutzbewegung aktiv und neben seiner Position in der Kreisvorstandschaft Haßberge Vorsitzender im erst vor einem halben Jahr gegründeten grünen Ortsverband Theres. Zusammen mit seinen Mitstreitern möchte er sich für einen Bahnhalt in Obertheres und die dazu notwendige Anbindung der umliegenden Ortschaften einsetzen.

"Alles in allem haben wir starke und wichtige Themen für die Gemeinde Theres und ein motiviertes Team. Ein Team, das die Herausforderung annimmt, um für und mit den Bürgern von Theres viel zu bewegen", freute sich Christoph Appel nach der Nominierung.

Die Kandidaten

Die grüne Liste Theres sieht so aus: 1. Lara Appel (Obertheres), 2. Uwe Stühler (Horhausen), 3. Anna Traussneck (Obertheres), 4. Christoph Appel (Obertheres), 5. Maria Regina von Ungelder-Traussneck (Obertheres), 6. Claudia Paino (Horhausen), 7. Juliane Beck (Untertheres), 8. Renate Bayer (Untertheres), 9. Johanna Windgassen (Horhausen), 10. Hans-Jürgen Trauss-neck (Obertheres), 11. Jutta Appel (Obertheres), 12. Harald Hülß (Obertheres), 13. Andrea Stühler-Holzheimer (Obertheres) und 14. Rainer Reichert (Horhausen). red