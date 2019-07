Mit dem Thema "Neue Aspekte in der Immuntherapie zur Behandlung von Krebserkrankungen" befassen sich am Mittwoch, 10. Juli, im Café Clatsch Benno Lex, Leitender Arzt der Frauenklinik am Klinikum Kulmbach, und der neue Chef der medizinischen Klinik für Hämatologie und Onkologie am Klinikum Kulmbach, Harald Biersack. Beginn im Burggut in der Waaggasse ist um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen. red