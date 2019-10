Der Bayerische Bauernverband, Kreisverband Bamberg, lädt am Dienstag, 15. Oktober, zum Vortrag mit Diskussion über "Schüssler-Salze - Therapie mit Mineralstoffen" ein. Beginn ist um 18.30 Uhr im Feuerwehrhaus Stappenbach bei Burgebrach. Die Mineralstofftherapie oder Biochemie ist eine einfache und für jedermann anwendbare Heilmethode. Viele körperliche und seelische Leiden sind auf einen Mangel an anorganischen Stoffen im Körper zurückzuführen. Im Zentrum des Vortrags stehen zwölf körpereigene Mineralsalze, die in potenzierter Form die Schüssler-Therapie ausmachen. Diese Mineralstoffe wirken als Funktionsmittel in der Zelle und haben einen positiven Einfluss auf den gesamten Zellstoffwechsel. Die Funktionsweise und die Grundlagen der Schüssler-Salze werden erläutert. Anmeldung bis 8. Oktober bei Karin Dotterweich unter Telefon 09546/593145. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben. red