Theorie und Praxis vereint

Im Studiengang Soziale Arbeit lernen Hochschüler, wie sie kranke, behinderte, sozial isolierte und alte Menschen unterstützen können, damit diese nicht nur Lebenskrisen und Krankheiten überwinden, sondern auch die vielfältigen Aufgaben und Anforderungen des Lebens bewältigen können. Wie Sozialarbeit in der Praxis funktioniert, konnten die Studierenden der Fachhochschule des Mittelstandes Bamberg nun vor Ort in der Laufer Mühle zusammen mit ihrem Studienanleiter Michael Görtler kennenlernen.

"Wir sind dankbar für die Möglichkeit, hier in der Laufer Mühle direkt mit Hilfsbedürftigen in Kontakt treten zu können. So erfahren unsere Studierenden aus erster Hand von den Not- und Schieflagen der Menschen und mit welchen konkreten Maßnahmen diese behoben werden können", so Görtler.

Verteilt auf insgesamt zehn Standorte im Umkreis von 50 Kilometern sind in den Sozialen Betrieben der Laufer Mühle 15 Sozialarbeiter und -pädagogen beschäftigt. Deren Aufgabe ist es, suchtkranke, psychisch kranke und langzeitarbeitslose Menschen dabei zu unterstützen, ihre Grunderkrankungen zu überwinden, um gesellschaftlich und beruflich wieder Fuß zu fassen. Neben therapeutischer und pädagogischer Begleitung, Notfallversorgung und Krisenintervention gehört dazu auch die rechtliche und sozialadministrative Beratung und Unterstützung.

Wie vielfältig und komplex der Arbeitsumfang eines Sozialarbeiters in der Praxis ist, erfuhren die Hochschüler während eines Rundgangs durch die Aischgründer Therapiestätte und in den anschließenden Gesprächen mit den Fachangestellten und Betreuten.

Eine enge Verzahnung von Wissenschaft und Praxis strebt die Fachhochschule des Mittelstandes (FHM) in Bamberg zusammen mit der Laufer Mühle durch regelmäßige Praxisbesuche, Hospitationen und Praktika an. Darauf haben sich der wissenschaftliche Leiter der Hochschule, Prof. Konstantin Karanikas, und Michael Thiem, Geschäftsführer der Aischgründer Sozialbetriebe, verständigt. red