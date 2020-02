Theoretisch und praktisch zur "Gesundheit"

Seit eineinhalb Jahren gibt es an der Fachoberschule (Fos) Coburg den Zweig "Gesundheit": Schwerpunkte liegen auf den Fächern Gesundheitswissenschaften, Kommunikation und Interaktion, Biologie und Chemie. Der erste Jahrgang - zwei Klassen - schreibt heuer das Fachabitur.

Von Anfang an bot Regiomed den Fos-Schülern Praktikumsplätze an. Die "fachpraktische Ausbildung" (FPA) wird in der elften Klasse durchlaufen. Daniel Rohmann aus Rödental zum Beispiel ist in der Regiomed-Akademie eingesetzt. Er lobt das Betriebsklima dort und hat zum Beispiel gelernt, wie Fortbildungskurse organisiert werden. In der Regel haben die Fachoberschüler ein halbes Jahr Praxis im Pflegebereich und ein weiteres Halbjahr woanders.

Außerdem müssen die Schüler des Zweigs Gesundheit einen zweieinhalbtägigen Pflegekurs belegen. Der findet bei Regiomed statt, mit Kursleitern von der Berufsfachschule. Diese Zusammenarbeit wollen Regiomed und die Schule nun ausbauen. Schulleiter Gerhard Schmid und Regiomed-Hauptgeschäftsführer Alexander Schmidtke unterzeichneten am Montag den Kooperationsvertrag.

"Wir wollen junge Leute begeistern für die Gesundheitsbranche", sagt Alexander Schmidtke. Schulleiter Schmid weist darauf hin, dass die Fos auch Mittelschülern mit abgeschlossener Berufsausbildung den höheren Bildungsweg eröffne: Neben dem Fachabitur an der Fos ist in Coburg die fachgebundene oder die allgemeine Hochschulreife an der Berufsoberschule (Bos) möglich. Damit könne man sogar Medizin studieren. "Wenn das nicht toll ist, weiß ich auch nicht", sagt Schmid.

Der Fachbereich Gesundheit werde in Nordbayern nur noch an den Fachoberschulen Bayreuth und Nürnberg angeboten, sagt Jens Aumüller, Mitglied der Schulleitung. Derzeit reiche das Einzugsgebiet der Fos etwa bis nach Bad Staffelstein, ins südliche Thüringen und in den östlichen Landkreis Haßberge. sb