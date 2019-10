Streitberg vor 17 Stunden

Thementag über die Fledermaus

In der Binghöhle in Streitberg findet am Sonntag, 6. Oktober, ein Thementag über Fledermäuse statt. Diese lautlosen Jäger der Nacht faszinieren und begeistern Kinder und Erwachsene. In Sonderführungen...