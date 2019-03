Thementag fürs Gastgewerbe

Am Montag, 25. März, veranstaltet die Wirtschaftsregion Bamberg-Forchheim (WiR) einen Thementag für das Gastgewerbe. Unter dem Motto "Zukunftstrends und neue Herausforderungen" werden in fünf Fachvorträgen aktuelle Themen für die Branche zusammengefasst und durch regionale Praxisbeispiele ergänzt. Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten des Bamberger Tourismus & Kongress Service statt. Der Thementag informiert umfassend über Fördermöglichkeiten bei Investitionen, die Regelung der Betriebsnachfolge und über die Akquise von internationalen Fachkräften. Weiterhin wird das Thema "Sterne, Siegel und Auszeichnungen - welche gibt es und wem nützen sie" näher beleuchtet. Die Wirtschaftsregion Bamberg-Forchheim lädt im Vorfeld der Veranstaltung zu einem gemeinsamen Gastgeber-Frühstück in das Restaurant Eckert's in Bamberg ein. Weitere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung unter www.wir-bafo.de. red