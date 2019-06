Themenführungen in Schloss Weissenstein

Schloss Weissenstein in Pommersfelden ist immer einen Besuch wert und für Kenner des Schlosses werden immer wieder besondere Themenführungen angeboten. So findet am Sonntag, 9. Juni, 14.30 Uhr eine Führung durch das beeindruckende Treppenhaus statt, das auf eine Idee des Bauherren Kurfürst Lothar Franz von Schönborn selbst zurückgeht. Stufe um Stufe, Etage für Etage erklimmen die Besucher diesen riesigen Empfangsraum. Höhepunkt ist die Besichtigung der Aufhängung des Freskos. Bereits am Samstag, 14.30 Uhr, gibt es eine interaktive Führung unter dem Motto "Perspektivenwechsel" - ein Erlebnis für alle Sinne lädt zum Mitmachen ein. Anmeldung unter Tel. 09548/98180 oder E-Mail info@schloss-weissenstein.de. red