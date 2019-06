Am Sonntag, 23. Juni, 15 Uhr, geht es bei einer Themenführung von den Braustätten der Altstadt zu den Kellerhäusern am Berg. Die Teilnehmer hören vom Reinheitsgebot und der Zeit davor, von der staunenswerten und geschichtsträchtigen Biergeschichte der Stadt, vom Kommunbrauhaus und wie es zur Bergkirchweih kam. Tickets sind bei den Stadtführern zu bekommen. Treffpunkt ist am Eingang des Stadtmuseums am Martin-Luther-Platz. red