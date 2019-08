Themenführung im Glasmuseum

Das Europäische Museum für Modernes Glas begrüßt seine Gäste am Sonntag, 18. August, um 14.30 Uhr zu einer Themenführung. Es geht dabei um Veredelungstechniken am kalten Werkstück. Vorgestellt werden Objekte, deren Oberfläche mit der Diamantspitze eingeritzt wurde, die aus geschichtetem Flachglas bestehen, die bemalt oder mit scharfkantigem Sand bearbeitet oder deren Flächen und Facetten durch Schliff geformt wurden. Die Coburger Sammlung besitzt herausragende Werke in verschiedenen Kaltglas-Techniken, die Maria Kemmer in einer Führung vorstellt. Der Rundgang dauert etwa eine Stunde. Eine Anmeldung für Einzelbesucher ist nicht erforderlich. red