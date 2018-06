Themenführung durch Baiersdorf

Zu einer Entdeckertour mit dem Titel " Baiersdorf entdecken - Rätseltour durch Baiersdorf" sind alle Interessierten, vor allem die Baiersdorfer Alt- und Neubürger mit ihren Familien eingeladen. In der Stadt sind Zeichen, Symbole und besondere Gebäudeteile zu finden, die viele bisher nicht gesehen oder nicht beachtet haben. Manches kann erkannt werden, anderes ist rätselhaft. Treffpunkt ist am Sonntag, 1. Juli, um 14 Uhr am Bahnhof. red