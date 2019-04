Themen-Tag zum smarten Arbeiten

"Smartes Arbeiten - Leben - Lernen?" - zu diesem Thema lädt die Katholische Erziehergemeinschaft (KEG) Ober- und Mittelfranken am Mittwoch, 10. April, 17 Uhr, alle Interessierten in die Grund- und Mittelschule Eggolsheim ein. Frank Röhrer, Referent für Medienpädagogik, geht aktuellen Fragen auf den Grund: Wie verändert sich in Zeiten der Digitalisierung Lernen und Arbeiten in der Schule? Was bedeutet die Digitalisierung mit Blick auf Nutzen und auf Hindernisse für Schüler, Eltern und Lehrer? Welche Handlungsoptionen und Empfehlungen gibt es für ein gelingendes Lehren und Lernen für Elternhaus und Schule? Im Anschluss stehen verschiedene Anbieter neuer digitaler Hardware bereit, um ihre Lösungen für Schulen zu präsentieren und Fragen zu beantworten. red