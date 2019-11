Am 30. November, 19.30 Uhr, ist in der Galerie Form + Farbe in Bad Brückenau wieder Zeit für Akkordeon. Frank Grischek kommt mit seinem neuen Programm "Hauptsache, wir sind zusammen" wieder nach Bad Brückenau. Er ist bekannt von zahlreichen Auftritten mit Henning Venske und Jochen Busse sowie als Solokabarettist. Neben Eigenkompositionen bietet er auch bekannte Stücke und bringt dazwischen autobiografische und gesellschaftlich relevante Themen höchstvergnüglich zur Sprache - Themen, die die Welt verändern könnten. Zumindest für Akkordeonisten. Karten für die Veranstaltung des Kunsthaus e.V. gibt es im Vorverkauf in Hohmannn's Manufactur und in der Buchhandlung Ute von Landenberg, eventuelle Restkarten an der Abendkasse. Foto: Robert Grischek