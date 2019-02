Themen aus der Allianz

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Pfarrweisach findet am Donnerstag, 14. Februar, um 19 Uhr im Rathaus statt.

Im Rahmen der Baunach-Allianz soll ein gemeindeübergreifendes Kernwegenetzkonzept erstellt werden sowie eineinheitliches kommunales Förderprogramm mit einer Bauberatung im Innenbereich zur Stärkung der Ortsmitten geschaffen werden. Dazu ist die Einführung einer gemeinsamen Immobiliendatenbank für die Allianz-Region geplant. Diese Punkte werden beraten.

Auch über die Fortführung des Sanierungsverfahrens in Kraisdorf soll diskutiert werden. Des Weiteren beraten die Gremiumsmitglieder erneut über die Auftragsvergaben für die Kanalreinigung und optische Inspektion in Pfarrweisach, die Ingenieurleistungen in Bezug auf das Baugebiet "Bei der Schule" und über eine Auftragsergänzung für die Trockenbau- und Verputzarbeiten des Jugendraums in Pfarrweisach. Ein weiterer Punkt der Tagesordnung ist der Aufenthalt im Feuerwehrerholungsheim Bayerisch Gmain; diesbezüglich geht es um die Übernahme der Kosten für eine Begleitperson durch die Gemeinde. Im Bereich Jugendförderung soll ein Zuschuss an örtliche Vereine und an kirchliche Träger für die geleistete Jugendarbeit 2018 gewährt werden. Der Unterhalt an den Toilettenanlagen und die Ertüchtigung eines Zimmers im Erdgeschoss zu einem Werkraum in der Grundschule in Pfarrweisach sind weitere Themen. red