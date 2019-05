Zu einem Vortrag zum Thema "Wir schauen in die Röhre! CT versus MRT - was ist eigentlich der Unterschied?" lädt die Helios-Frankenwaldklinik am Montag, 27. Mai, um 18 Uhr ein. Der Informationsabend im Rahmen der "Patientenakademie " findet im Veranstaltungsraum, 4. Stock, statt. Es referiert Christof Igler, Facharzt für Radiologie am Medizinischen Versorgungszentrum Kronach. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. red