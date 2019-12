Thema Vogelschutz beim Stammtisch

Am Donnerstag,12. Dezember, lädt die Kissinger Kreisgruppe des LBV (Landesbund für Vogelschutz) zum Stammtisch ein. Alle Mitglieder sowie am Vogelschutz Interessierte sind willkommen, um sich über aktuelle Themen zu informieren und auszutauschen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Gasthof Schmitt in Sulzthal. sek