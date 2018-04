Thema Turnhalle und Naturfriedhof

Die Gemeinderäte von Fuchsstadt treffen sich am Donnerstag, 19. April, um 18 Uhr zu einem Ortstermin an der Turnhalle in Fuchsstadt. Im Anschluss steht die Ortseinsicht für Alternativvorschläge für den Standort Naturfriedhof auf der Agenda. Die Sitzung wird danach im Rathaus in Fuchsstadt fortgesetzt. sek