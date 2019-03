Thema Tourismus im Fokus

Der 4. CIK-Gründertag mit dem Themenschwerpunkt "Tourismus" findet nicht, wie in den beiden Anzeigen am Samstag und Montag angekündigt, am 23. März, sondern bereits am Freitag, 22. März, von 16 bis 18 Uhr in der Gaststätte Häublein, Coburger Straße 3, in Mitwitz statt.

Die Veranstaltung eignet sich für jeden, der sich beruflich verändern möchte, neue Herausforderungen sucht und gegebenenfalls selbstständig machen möchte. Der Geschäftsführer des CIK, Thomas Kneitz, wird einen Überblick zu den Dienstleistungen der CIK Campus Innovations Kultur GmbH geben. Rechtsanwalt Jürgen Wittmann und sein Team werden zu arbeits- und gesellschaftsrechtlichen Fragen bei Unternehmensgründungen Stellung beziehen, und nicht zuletzt geht es um die Finanzierung von Unternehmen mit Eigen- und Fremdkapital. Eingeladen ist hier Rüdiger Laß von der LfA Förderbank. Weiterhin werden Referenten aus der Tourismusbranche erwartet.

Mit dabei ist der Geschäftsführer des Frankenwald-Tourismus, Markus Franz, der einen Überblick über die Entwicklung des Tourismus in der Region geben wird. Tobias Meusel vom Steinacher Schmankerlstübla und Susanne Dütthorn vom Gutshof "Linde" in Friedersdorf werden über ihre Einrichtungen und ihre Erfahrungen in der Hotellerie und Gastronomie berichten.

Nicole Wittig wird das Konzept von "Handwerk und Kultur" erläutern. Es geht hierbei um Erlebnisführungen in Industriebetrieben, um Kulinarik, Brauchtum und Tradition. Des Weiteren wird die Existenzgründerin Alexandra Klinke über ihr "ganzheitliches Gesundheitscoaching" berichten.

Mit dem Gründertag will die CIK Campus Innovations Kultur GmbH Gründungswillige unterstützen. "Es geht darum, die Gründerszene in der Region zu fördern", so Thomas Kneitz. Wer mehr wissen will über das CIK, kann sich im Internet unter www.cik.cool informieren. red