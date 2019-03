Thema Sonderlandeplatz

Transparente und kontinuierliche Information der Bürger sowie der Umlandgemeinden zu den aktuellen Entwicklungen am Sonderlandeplatz an der Breitenau ist der Stadt Bamberg sehr wichtig, heißt es aus dem Rathaus. Bereits in der Infoveranstaltung am 24. September 2018 wurde das Thema Lärmschutz umfangreich diskutiert und festgelegt, dass es eine weitere Veranstaltung zu diesem Thema geben soll. Nachdem das Lärmgutachten zwischenzeitlich fertiggestellt worden ist, möchten Stadtwerke und Stadt Bamberg über die Ergebnisse und das weitere Vorgehen informieren. Deshalb lädt die Stadt zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung am Mittwoch 3. April, um 19 Uhr in den Pfarrsaal der Pfarrgemeinde St. Kunigund, Joseph-Otto-Kolb-Straße 1, ein. red