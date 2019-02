Thema Slowenien

Immer am ersten Freitag im März wird in über 100 Ländern der Weltgebetstag der Frauen gefeiert. Dieses Jahr ist das Schwerpunktland Slowenien. Auch in Trebgast findet am Freitag um 19 Uhr im Kantorat der Johannes-Kirche dazu ein Gottesdienst statt. Zu Beginn wird das Land in einer kurzen Bildpräsentation vorgestellt. Anschließend lädt das Team alle Besucher und Besucherinnen zu kulinarischen Kostproben aus der slowenischen Küche ein. red