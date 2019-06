Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Schönderling im Zuge der KG 33 mit Antrag der 2. Bürgermeisterin Lieb zur Bushaltestelle an der Kirche in Schönderling sind Thema bei der Sitzung des Marktgemeinderates in Schondra am Dienstag, 18. Juni, im Sitzungszimmer des Rathauses. Beginn ist um 20 Uhr. sek