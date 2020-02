Thema Landwirtschaft - alle an einem Tisch

Protestierende Landwirte, immer niedrigere Preise für Nahrungsmittel bei den Supermärkten. Zuletzt waren Vertreter von "Landschaft schafft Verbindung" in Kronach bei der "Fridays for future"-Demonstration dabei. Und BBV-Kreisobmann Erwin Schwarz stellt sich oft bei Diskussions- und Kinoveranstaltungen von Bündnis 90/Grünen und Bund Naturschutz. Zeit, um vermehrt ins Gespräch zu kommen. Jetzt lädt der Kreisverband Bündnis 90/Grüne zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion am Dienstag, 4. Februar, um 19.30 Uhr in das Kronacher Schützenhaus ein. "Neben Impulsvorträgen von Thomas Gieger (Berater für Ackerbau) und Hans Plate (Biolandwirt und Bioinspektor) wollen wir uns zusammen mit Landwirten und Verbrauchern an einen Tisch setzen und verschiedene Diskussionspunkte ansprechen und gemeinsame Nenner und Ideen für die Zukunft im Landkreis Kronach finden", heißt es in der Einladung. rg